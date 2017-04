Detran inicia recadastramento obrigatório de veículos com placas de final 5

Os veículos registrados em Salvador, com placas de final 5, devem ser recadastrados no Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), neste mês. A atualização dos dados é obrigatória e gratuita, pelo site do órgão- www.detran.ba.gov.br . O objetivo é dar celeridade à entrega de documentos e evitar fraudes.

Para preencher o formulário, o cidadão precisa digitar o CEP. Caso o endereço não seja reconhecido, ele terá que fazer o recadastramento na Central de Atendimento do Detran, na Avenida ACM, ou nas unidades do órgão nos SAC’s dos shoppings Bela Vista e Paralela, portando documento de identificação e comprovante de residência. Os retardatários com placas de final 1, 2, 3 e 4 ainda podem atualizar as informações.

O diretor-geral do Detran, Lúcio Gomes, alerta sobre as punições para quem não fizer o procedimento. “Sem os dados atualizados, o proprietário não receberá o documento do veículo e estará sujeito à multa. Por isso, flexibilizamos os prazos para permitir que todos cumpram a obrigatoriedade, já que nosso objetivo não é punir”, ressaltou. (Da redação TN)