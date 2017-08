Detran recadastra veículos com placas de final 9

Veículos registrados em Salvador, com placas de final 9, devem ser recadastrados no Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) durante o mês de agosto. O procedimento obrigatório está disponível no site do órgão(www.detran.ba.gov.br) sem custos para o cidadão.

Para acessar o formulário do recadastramento, o proprietário do veículo precisa informar o Código de Endereçamento Postal (CEP). Se o endereço for aceito, basta atualizar os dados e aguardar e-mail e SMS confirmando o final da operação. Caso o CEP não seja reconhecido, a pessoa terá que se dirigir à Central de Atendimento do Detran, na Avenida ACM, ou às unidades do departamento na Rede SAC, para concluir o procedimento.

A medida pretende corrigir inconsistências cadastrais para garantir a entrega do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) pelos Correios, com celeridade, e coibir fraudes. O Detran alerta para a importância de o proprietário informar a alteração de endereço, como forma de evitar o pagamento de multa. (Da redação TN)