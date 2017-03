Detrans vão discutir em Salvador o uso da tecnologia para melhorias no trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) aproveitou esta quarta-feira (29), dia do aniversário de 468 anos de Salvador, para apresentar às instituições parceiras a programação do 2° Encontro Brasileiro da Associação Nacional dos Detrans (AND), que será realizado na capital baiana. Nos dias 26 e 27 de abril, dirigentes de órgãos de trânsito e especialistas em segurança viária de todo o país estarão reunidos no Bahia Othon Palace Hotel, em Ondina.

Representantes da Secretaria da Administração do Estado (Saeb), Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Batalhão de Polícia Rodoviária da PM (BPRv), Transalvador, sindicatos de autoescolas, clínicas e seguradoras e das prefeituras de Camaçari e Lauro de Freitas receberam informações sobre o tema do congresso: “Tecnologia no Trânsito e Cidades do Futuro”. O encontro será dividido em mesas de debates sobre ferramentas digitais que melhorem o atendimento ao cidadão e o planejamento dos centros urbanos para a redução no número de acidentes. São esperados mais de mil participantes.

“Precisamos estar inseridos no sistema de novas tecnologias, com o objetivo de otimizar os recursos e obter mais eficiência nas ações de fiscalização. A nossa corporação vai participar do congresso para aprender com as experiências dos Detrans”, disse o coordenador de Planejamento Operacional do BPRv, capitão Jorge Lopes. “Vejo como uma grande oportunidade para discutir temas importantes, que envolvem toda a sociedade”, completou o presidente do Sindicato das Autoescolas, Francisco de Assis.

Inovações tecnológicas do departamento baiano que oferecem mais comodidade aos condutores, como serviços online e o aplicativo para smartphones, estarão em pauta nos debates da AND. “Os nossos avanços foram decisivos na escolha da Bahia para sediar esse grande congresso. Teremos a oportunidade de trocar experiências e elaborar propostas para a construção de um trânsito mais seguro “, ressaltou o diretor-geral do Detran-BA, Lúcio Gomes. (Da redação TN)