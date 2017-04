Dezesseis pessoas são presas em “festa da maconha azul” na Bahia

Um grupo foi preso na madrugada deste domingo, dia 23, no bairro Alto da Maravilha, no município de Senhor do Bonfim (a 382 quilômetros de Salvador). A prisão das 16 pessoas aconteceu em uma ação conjunta envolvendo a Companhia de Emprego Tático Operacional (Ceto) urbana e rural, da 1ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM) do município.

Eles são suspeitos de formação de quadrilha de tráfico de drogas no município. Segundo o blog do Eloilton Cajuhy, no local onde os suspeitos foram abordados estava acontecendo um evento chamado “Festa da Maconha Azul”.

A polícia apreendeu um pé de maconha e uma espingarda de fabricação caseira, além de sete meninas menores de idade que participavam da “festa”. Os suspeitos foram encaminhados para o Complexo Policial de Senhor do Bonfim. (Informações: A Tarde)