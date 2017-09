Dia da Aldravia e aniversário de Andreia Donadon, sua criadora, são comemorados neste 17 de setembro

Hoje, 17 de setembro, se comemora o Dia da Aldravia e o aniversário de Andreia Donadon Leal, sua criadora. Para celebrar a data, o poeta e jornalista Almir Zarfeg apresenta o prefácio que escreveu especialmente para o livro ainda inédito “Aldravias para Jean”, de Kerry Anne Esteves.

“Meus parabéns para a aldravia, nova forma poética, e para Andreia Donadon, sua criadora. Enfim, minha saudação especial para os poetas aldravistas de Mariana (MG) que estão revolucionando a literatura brasileira com o movimento aldravista”, disse Zarfeg, que é membro efetivo da Sociedade Brasileira dos Poetas Aldravianistas (SBPA) desde 2013.

Segue o prefácio na íntegra:

Decidi aquecer este fim de semana (Inverno / in / mim) compondo este texto (Pré / fácil / assim) para o livro “Aldravias para Jean”, de Kerry Anne Esteves.

Ela não poderia ter feito escolha melhor para estrear bem na literatura. Afinal de contas, a aldravia – sacada dos chamados poetas aldravistas de Mariana (MG) – conquistou admiradores em Minas, em boa parte dos estados e em diversos países do mundo, como Espanha, Japão, Estados Unidos e, especialmente, Portugal.

Com efeito, não dá mesmo para resistir ao poema minimalista que, em vez de versos, usa palavras para dar o seu recado. Seis palavras apenas. Isoladas gráfica e verticalmente, mas ligadas visual e semanticamente. Enfim, uma nova estética que surgiu para renovar a arte de poetar, prosear (isso mesmo) e pintar (isso também).

Mas voltemos nossa atenção ao livro “Aldravias para Jean”, que se nos apresenta dividido em três partes com textos repletos de saudade, lembrança e dor. Até porque estamos diante de uma obra feita para celebrar a história de alguém especial – Jean Esteves, irmão da autora – que se foi precocemente.

Na 1ª parte, encontramos uma porção de aldravias cuja temática remete à infância e adolescência do saudoso Jean. Isso fica claro com a presença de palavras como nascer, crochê, bebê, enfeite, fraldas, travesso, herói, bola, cinema, menino, alfabeto, amarelinha, festa, vovô, etc.

Além do mais, através do jogo de palavras (e o consequente jogo de sentidos), o leitor é apresentado às relações do homenageado com seus familiares e amigos, sua cidade natal, seus sonhos e até suas contingências de ser e estar no mundo.

Na 2ª parte, porém, as aldravias fazem referência à ausência e/ou partida do homenageado através de palavras como passagem, perdi, flor, ausência, saudade, vazio, lágrimas, solidão, metade, altar, chove, oração, etc.

Inspiradas pela tristeza e pela saudade, as aldravias agora retratam uma nova realidade, qual seja, a ausência de Jean que, separado dos seus para sempre, deixou para trás as lembranças dos momentos vivenciados em comum. Tudo é saudade, enfim.

A 3ª parte de “Aldravias para Jean” é marcada pela ideia de transcendência – muito bem representada pela borboleta que, aliás, aparece na epígrafe que abre a obra –, por meio de termos como céu, asas, paraíso, alma, anjo e trombeta.

À maneira de uma síntese dialética, a última parte fecha a obra à perfeição e, ainda por cima, renova a fé e a esperança na vida após a morte. Na poesia, também. (Da redação TN)