Diretor da Uneb morre em acidente de carro no interior da Bahia

Diretor do Departamento de Educação do Campus VII da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Marcos Fábio Oliveira Marques, 37 anos, morreu na noite desta quarta-feira, 2, durante um acidente de carro. O caso ocorreu no km 167, da BR-407, nas proximidades do município de Filadélfia (a 360 quilômetros de Salvador), numa localidade conhecida como Aroeira.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 21h, quando um veículo de modelo Gol colidiu com um caminhão. Mais três pessoas ficaram feridas na colisão. Elas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas sem risco de morte.

Ainda segundo a PRF, a causa presumível do acidente aponta para uma ultrapassagem indevida, mas o órgão não informou qual veículo teria feito a manobra irregular. As circunstâncias finais do acidente serão investigadas pela delegacia de Filadélfia, apesar do caso ter sido registrado na delegacia de Senhor do Bonfim.

Por meio de nota, o reitor da Uneb, José Bites de Carvalho, lamentou a morte do colega, que atuava na cidade de Senhor do Bonfim. (Informações: A Tarde)