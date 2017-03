Alcobaça: Diretor presidente do Grupo Imigrantes de Teófilo Otoni sofre acidente doméstico e se lesiona

O diretor presidente do Sistema Imigrantes de Rádio e Televisão de Teófilo Otoni-MG., Nagib Nédir, sofreu um acidente doméstico em sua residência, na cidade de Alcobaça, que trouxe a ele lesões de média gravidade. Nédir reside em Belo Horizonte e estava passando férias em Alcobaça, onde possui uma casa de veraneio na Av. César Borges, 1267.

Ele estava em companhia de sua esposa, Beth Nédir e ambos geriam reformas na casa, há algum tempo fechada. Para tais reformas, o casal contratou pedreiros e carpinteiros e os trabalhos começaram no dia 6 de março. Nágib Nédir sempre foi conhecido como homem inquieto e empreendedor, tendo revolucionado, com suas inovações, a história do rádio em Teófilo Otoni.

Fiel a essa característica de inquietude, Nagib resolveu subir em uma escada, para verificar um vazamento no alto. Mal escorada, a escada deslizou, provocando o tombo do empresário, que estava no topo dos degraus. Na queda, Nagib teve quatro fraturas no pé direito, sendo que uma externa e de grande extensão. Imediatamente socorrido, foi trazido para Teixeira de Freitas, onde, no dia 7, foi submetido a uma intervenção cirúrgica, tendo o local imobilizado.

Internado na UTI do Sobrasa, Nagib, nas primeiras horas da tarde do dia 7, foi transferido para um apartamento e deve ter alta nas próximas horas, retornando a Belo Horizonte, onde continuará o tratamento. Em momento algum, Nagib perdeu a consciência e seu estado sempre esteve estável. A fisioterapeuta que cuida do caso, Dra. Emily, explicou que as lesões são delicadas e que Nagib deve começar imediatamente os exercícios de recuperação. (Por Ramiro Guedes)