Diretoria da ATL divulga lista dos ganhadores do Prêmio Castro Alves de Literatura Acadêmicos A. Zarfeg e Fabiano Novais

A diretoria da Academia Teixeirense de Letras (ATL) – através dos responsáveis pelas comissões Organizadora e Julgadora – divulga a lista dos ganhadores do Prêmio Castro Alves de Literatura, versão externa, nas categorias Poema e Crônica.

“Estamos muito satisfeitos com o resultado deste Prêmio cuja finalidade não é outra senão apoiar e premiar a produção literária na região”, disse o jornalista e poeta Zarfeg, que preside a Comissão Organizadora.

O médico e escritor Fabiano Novais, presidente da Comissão Julgadora, também elogiou a iniciativa da ATL: “Esta é sem dúvida uma ótima oportunidade para que os jovens artistas mostrem seu talento e sua arte”.

Vamos aos ganhadores:

Na categoria Poema, os vencedores são: Ada Fernanda Tigre (1º Lugar) com “Compartes”; Enelita Freitas (2º Lugar) com “O Grito”; e Jackson dos Reis Novais (3º Lugar) com “Dívida”.

As menções honrosas vão para Mikaelle Alves com “Jardim da Alma”; Julio Moreira com “Canções que choram”; e Lusinalva dos Santos Oliveira com “Tinteirar”.

Na categoria Crônica, os vencedores são: Igor Mascarenhas (1º Lugar) com “Dica de Viagem”; Mikaelle Alves (2º Lugar) com “A mãe e os filhos da mãe”; e Patrícia Brito (3º Lugar) com “Natal sem luz”.

As menções honrosas vão para Enelita Freitas com “Amor”; Nadma Reis com “Dois lados”; e Gabrielle Rodrigues com “Crônica”.

Os vencedores, nas duas categorias, vão receber premiação em dinheiro, medalhas e diplomas. Já as menções honrosas receberão diplomas de participação.

A premiação acontecerá em março na abertura do ano acadêmico de 2017 da ATL. (Da redação TN)