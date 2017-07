Diretório do PEN tem novo presidente em Teixeira de Freitas

Na noite desta sexta-feira (28/07), no Shopping Center Sul, em Teixeira de Freitas, aconteceu uma reunião onde serviu para a posse do novo Diretório Municipal do Partido Ecológico Nacional (PEN) para o triênio 2017/2018/2019. Na oportunidade, o então presidente municipal do PEN, Railson Alves, abriu os trabalhos falando da importância das alianças feitas pelo partido e destacou a importância do PEN no cenário nacional.

Após suas primeiras palavras, foram convidadas a compor a mesa personalidades da política regional.

Entre os oradores, o pastor Eunápio, que fez uma oração para “abençoar” o evento, e o vereador Jonathan Molar, que ressaltou a sua independência dentro da legislatura e parabenizou a aliança feita desde a última eleição entre os partidos PEN, PRP e o PROS.

Em seguida. o presidente municipal eleito do PEN, Welbson Teixeira, foi empossado para o cargo. O novo presidente assume o cargo com a proposta de o partido lançar candidatos a nas próximas eleições, além de formar novas lideranças políticas com outros partidos.

Embora com menos de seis anos de existência em Teixeira de Freitas, o PEN conta com um número grande de filiados. Para o presidente do diretório, Welbson Teixeira, a ideia do partido é buscar os melhores nomes para as próximas eleições.

Confira a chapa eleita para compor o novo diretório municipal do PEN teixeirense:

Presidente: Welbson Teixeira;

Vice-presidente: Maria Itala da Cruz;

2° Vice-presidente: Del Marques;

Secretário Geral: Raunis Carlos;

1° Secretário: Claudiano Alves Pinto;

Secretário Executivo: Joel Alves de Oliveira;

Secretário de Organização: José Gonzaga Silva;

Secretário de Comunicação: Edinaldo Gois;

Secretário Ecumênico: Professor Paulo Sérgio;

Tesoureiro: Walmir Rosa de Andrade;

2° Tesoureiro: Evangelino Resende da Silva;

1° VOGAL: Luzenilda Santos Novais;

2° VOGAL: Ivanilson Batista da Silva;

3° VOGAL: Agilson Vila Nova.

(Da redação TN)