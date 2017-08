Dirigente baiano vai auxiliar na construção da relação dos movimentos sociais com o PT no Brasil O deputado federal Valmir Assunção com o novo secretário nacional de Movimentos Sociais do PT e o governador Rui Costa - FOTO: Divulgação

Eleito como secretário de Movimentos Sociais, Populares e Setoriais do PT nacional, o ex-assessor especial do governador Rui Costa, Ivan Alex, passa a atuar em São Paulo diretamente com as frentes populares do país para construir uma relação entre os movimentos e o partido e, no ano que vem, auxiliar na campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o pleito de 2018. Na última quarta-feira (2), Alex iniciou os trabalhos depois de ser exonerado, a pedido, do cargo na Bahia e salientou que a nova função passará por inúmeros setores populares.

“São diferentes missões, mas estarei em contato direto com todos os movimentos sociais e setoriais do país. Vamos construir uma unidade em torno de Lula e auxiliar a Bahia no que for preciso para garantir a reeleição de Rui Costa”, aponta Ivan. O deputado federal, Valmir Assunção (PT-BA), considerado um dos responsáveis pela eleição de Ivan, saiu fortalecido com a posse do petista. Já o presidente do PT da Bahia, Everaldo Anunciação, deve ser auxiliado na direção nacional do partido e beneficiado com a atuação do baiano em São Paulo.

“A atuação dele passará por questões delicadas, como o elo entre os movimentos sociais e o PT e com a unidade que devemos construir para que Lula retorne ao cargo maior da nação. Precisamos construir um novo momento para o país, ajudar no retorno da democracia e derrotar o avanço das forças conservadoras. O povo precisa escolher seus representantes, chega de golpes, e os movimentos sociais serão fundamentais para que as ruas sejam ouvidas em 2018”, aponta Valmir. (Com informações de Vitor Fernandes)