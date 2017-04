Discussão com gerente de fazenda termina em morte de trabalhador em Ibirapua

Neste último sábado, dia 22 de abril, uma discussão entre um trabalhador e o gerente de uma fazenda terminou em morte no município de Ibirapuã. A vítima foi Vanilson Conceição da Silva, de 38 anos, que teria ingerido bebida alcoólica e logo depois iniciado a discussão com José Robson de Jesus da Silva, o “Thor”, encarregado da Fazenda Santa Rosa, no povoado de Lagoa do Capim. Logo após assassinar o trabalhador com um tiro de espingarda, segundo testemunhas, o assassino removeu o corpo, o desovou numa área de plantação de eucalipto e fugiu.

A delegada Waldiza Fernandes, responsável pelo plantão regional durante o fim de semana na 8ª Coorpin, foi ao local, acompanhada de agentes e peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde foi informada que o autor do crime era encarregado da fazenda e teria discutido com a vítima, também funcionário da propriedade rural. Segundo informações, durante a discussão, Vanilson, que estaria armado com uma espingarda, teria dado um tapa no rosto do “Thor”, que revidou, conseguiu tomar a arma e efetuou o disparo fatal.

Após o levantamento cadavérico e perícia de local o corpo foi removido ao IML de Teixeira de Freitas, para exames de necropsia. Se o acusado não apresentar-se espontaneamente nos próximos dias, a delegada Waldiza Fernandes pode solicitar sua prisão preventiva à Justiça. (Por Ronildo Brito)