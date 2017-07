Dois acusados de participação em assassinado de menor são presos em Itamaraju

O delegado Bruno Ferrari, que está respondendo pela Polícia Civil de Itamaraju, confirmou nesta terça-feira, dia 18 de julho, que deu cumprimento a dois mandados de prisão, sendo um preventiva e outro provisória, em desfavor de Renildo de Jesus Lima, o “Gé” e Matheus da Silva Santos, respectivamente, acusados de envolvimento no assassinato do menor Kelryn Coutinho Meira, crime ocorrido no dia 29 de junho de 2017, no Bairro Bela Vista, região leste da cidade.

Segundo Ferrari, os trabalhos da equipe do Serviço de Investigação (SI), possibilitaram identificar que Renildo, o “Gé”, é o provável autor do crime, sendo elemento de alta periculosidade, que atuaria na gerência do tráfico de drogas no Bairro Bela Vista e homem de confiança de um traficante com atuação em outros pontos da cidade.

“A ação desenvolvida contou com o fundamental apoio dos militares de Itamaraju, num empenho conjunto que culminou no êxito das duas prisões”, afirma Bruno Ferrari, adiantando que as investigações prosseguirão visando dar plena elucidação ao homicídio. (Da redação TN)