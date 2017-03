Dois dão “pinote” na polícia, dispensam arma, mas são encurralados e presos em Teixeira de Freitas

Por volta das 14h desta quarta-feira, dia 15 de março, durante rondas no bairro Bela Vista, na região central de Teixeira de Freitas, policiais militares da 87ª CIPM avistaram uma motocicleta, de cor preta, com um suspeito na direção e outro sendo transportado na carona do veículo.

Ao perceberem a presença da guarnição os dois empreenderam fuga, mas de imediato foi feito o acompanhamento e a ocorrência acabou repassada à central de comunicação, que deslocou todas as guarnições de serviço.

Os elementos, segundo os policiais, percorreram vários bairros da cidade até que nas proximidades Shopping PátioMix foram encurralados pelo bloqueio policial, tendo então abandonado a motocicleta e fugido a pé pulando muros de casas próximas ao local.

O quarteirão foi cercado e após buscas nos imóveis os dois fujões acabaram sendo localizados. Érico de Jesus Silva e Ezequiel dos Santos Novais, ao serem questionados a respeito do motivo da fuga, confessaram estarem armados e que iriam cometer um roubo. Questionados a respeito da arma eles disseram ter dispensado nas proximidades do Córrego no Bela Vista.

Com a informação as guarnições retornaram ao local e a arma acabou sendo localizada, Trata-se de um revólver calibre 32, com 4 munições intactas.

Com a descoberta os dois foram conduzidos e apresentados à sede da 8ª Coorpin, onde vão responder por porte ilegal de arma de fogo e resistência. (Por Ronildo Brito)