Dois jovens saem de aniversário e são mortos a tiros em Itamaraju

Na madrugada deste domingo, dia 2 de julho, a 43ª Companhia Independente da Polícia Militar de Itamaraju (CIPM), foi informada através do telefone 190, acerca de um duplo assassinato ocorrido no Bairro Bela Vista, na região oeste da cidade, que apesar de não ter muito tempo de criado, vem registrado várias ocorrências violentas. O Bela Vista também é afastado da cidade, o que dificulta as rondas constantes da Polícia Militar no local.

As vítimas dessa vez foram identificadas como Carlos Daniel Lima dos Santos, que seria menor e Samuel Santos da Cruz. Segundo testemunhas os dois rapazes foram mortos com vários tiros, assim que deixaram uma festa de aniversário que aconteceu no próprio bairro. Após o levantamento cadavérico, procedimento feito pela Polícia Civil, os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal Nina Rodrigues de Itamaraju (IML), para exames de necropsia.

Autoria e motivação do duplo homicídio são desconhecidas e a primeira providência da delegada Rosângela Santos, titular de Itamaraju e que está à frente das investigações do caso, será tentar ouvir outros participantes do aniversário pra descobrir se houve alguma desavença no local. Não foi informado se as vítimas possuíam algum parentesco com a pessoa aniversariante. (Por Ronildo Brito)