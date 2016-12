Dois maiores presos e dois menores apreendidos comandando “boca de fumo” em Nova Viçosa

Na noite desta segunda-feira, dia 19 de dezembro, policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), da 89ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), durante rondas de rotina em Nova Viçosa, receberam uma denúncia anônima sobre a possível funcionamento de uma “boca de fumo”, numa rua afastada do centro da cidade.

Em posse da informação os militares foram ao endereço e lá depararam-se com quatro elementos, sendo dois maiores e dois menores, inclusive uma jovem e no interior do imóvel onde eles estavam, apreenderam um revólver calibre 32, uma garrucha do mesmo calibre, 51 buchas de maconha, R$ 60 em espécie e uma touca ninja, normalmente usada para esconder o rosto em assaltos.

Os quatro acusados acabaram conduzidos e apresentados à Delegacia da Polícia Civil de Nova Viçosa (DEPOL), para as medidas cabíveis. Aguarda-se a finalização do procedimento adotado pelo delegado Maderson Dias, para que as imagens, principalmente dos maiores de idade, sejam divulgadas. (Por Ronildo Brito)