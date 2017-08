Dois mandados: Polícia Militar prende acusado de assassinar “Pé de Rodo” em Teixeira de Freitas

Na madrugada deste domingo, dia 6 de agosto, uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), que realizava ronda ostensiva no Bairro Liberdade ll, região sul da cidade, na Rua Esplanada, em frente ao “Bar da Tia”, avistou um suspeito e resolveu abordá-lo. Ao identificar o suspeito como Flávio Lucas dos Santos, o “Flavinho do Liberdade”, os militares confirmaram que havia dois mandados de prisão em aberto em desfavor do mesmo.

Com a descoberta os militares então, lhe deram voz de prisão e ele foi conduzido à sede da 8ª Coorpin, onde foi apresentado ao delegado Maderson Dias, de plantão na unidade, autoridade que realizou os procedimentos de apresentação do foragido, e determinou o seu recolhimento para a carceragem, onde se encontra à disposição da Justiça, e do Núcleo de Homicídio e Tráfico de Drogas, pois, os mandados em aberto foram solicitados pelos delegados do NHT, após investigações realizadas em torno de homicídios ocorridos na cidade.

A Polícia Civil está investigando a participação de “Flavinho” em alguns homicídios, dentre eles, o que teve vítima Adeilson da Silva Santos, o “Pé de Rodo”, que sofreu atentado no último dia 3 de julho, vindo a óbito no dia 23 do mesmo mês, após ter passado por procedimentos cirúrgicos no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF). Confirmando a participação dele neste homicídio, o acusado ainda responderá por homicídio tentado contra Bruno da Silva, que estava em companhia do “Pé de Rodo”, e que também foi atingido neste atentado.

Segundo o delegado Ricardo Amaral, um dos responsáveis pelo inquérito em investigação, o acusado será ouvido no decorrer dessa semana, e as investigações continuarão, pois ainda existe um segundo suspeito para ser identificado, pois, testemunhas apontam que teriam sido duas pessoas que estavam em um GM Corsa, de cor preta, veículo usado no assassinato de “Pé de Rodo”. (Por Ronildo Brito)