Dois morrem em grave acidente automobilístico na BA-290, em Medeiros Neto

Dois homens morreram em um acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio no final da noite da última sexta-feira (17), na BA-290, a cerca de 10 km da cidade de Medeiros Neto.

Juliano de Souza Silva, de 37 anos, que conduzia um veículo Gol, cor branca e seguia sentido Teixeira de Freitas, de acordo com Polícia Rodoviária Estadual (PRE), morreu no local do acidente. O carona, o mototaxista Luiz Prates da Silva, que havia sido socorrido por uma unidade do Samu e levado para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), também veio a óbito nas primeiras horas do sábado (18).

O veículo Gol ficou destruído. Os dois ocupantes ficaram presos às ferragens e só foram retirados depois da chegada de uma equipe do Grupamento do Corpo de Bombeiros de Teixeira de Freitas.

O motorista do caminhão, Lindomar da Cruz Américo, de 33 anos, não se feriu. De acordo com o portal de notícias Medeiros Dia a Dia, o automóvel pertence à empresa Laticínio Davaca, da cidade de Ibirapuã.

A dinâmica do acidente que se sabe é baseada na versão do motorista do caminhão. Ele contou à polícia que outro caminhão, que estava à sua frente se livrou do carro de passeio, que vinha em alta velocidade e em zig-zag. Disse ainda que não teve como evitar a colisão frontal porque o veículo invadiu a pista onde ele estava.

O impacto foi tão forte que o motor do Gol, segundo informações do Medeiros Dia a Dia, foi arremessado a uma distância de 20 metros do local do acidente. O site noticiou ainda que muito provavelmente o carro de passeio tenha batido em um buraco e estourado um dos pneus, provocando o zig-zag na pista. (Informações: Agua Preta News)