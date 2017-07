Dois são presos com drogas em Teixeira de Freitas

Na noite deste sábado, dia 8 de julho, uma guarnição da CIPE Mata Atlântica interceptou um veículo Fiat Palio, de cor branca, placa policial MQO-2589, às margens da BA-290, próximo à entrada do Pesque e Pague [Bairro Jardim Beira Rio]. O veículo era ocupado por três indivíduos suspeitos. Ao fazer a revista interna no veículo e nos pertences dos ocupantes, foram encontrados sete papelotes de cocaína.

Os suspeitos foram identificados como Diego Ferreira Alves, de 27 anos, morador da Rua Luiz Carlos Prestes, no Bairro Colina Verde e Luciano Brandão Santana, 23, além de uma mulher que também foi conduzida porque no momento da abordagem foram encontrados na bolsa dela, dois papelotes de cocaína. No veículo foram encontrados mais cinco papelotes da mesma substância. Os militares indagaram sobre a propriedade do entorpecente, e Diego assumiu que a droga seria dele.

Continuando a diligência, os militares foram até a casa de Diego e, encontraram mais uma porção maior do mesmo entorpecente, com aproximadamente 82 gramas, além de uma bucha de maconha, uma balança de precisão, seis celulares e o valor em espécie de R$ 265,00. Segundo os policiais, Diego disse que Luciano estaria dirigindo o veículo e era quem fazia a “ponte” entre ele e os usuários, e que, a mulher era apenas uma usuária, que tinha adquirido o entorpecente com eles.

Os policiais, após a diligência, conduziram os suspeitos à sede da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas, onde foram apresentados ao delegado Gean Nascimento, de plantão na unidade, que ouviu os policiais, realizou a apreensão dos entorpecentes e indiciou Diego Ferreira e Luciano Brandão por crime de tráfico de drogas, com base no Artigo 33, da Lei 11.343/2006. Em desfavor da mulher foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e a mesma acabou liberada.

O veículo continua apreendido na sede da 8ª COORPIN, e segundo o delegado Gean Nascimento, será encaminhado ao Núcleo de Investigação para apurar se o automóvel é usado para transportar e comercializar drogas. O delegado, ao fechar o flagrante dos apresentados, disse que Diego assumiu toda a droga, e que negou a participação do Luciano no tráfico, porém, ele tinha sido ouvindo na presença do seu advogado, e que o seu depoimento, entrou em contradição.

“O Diego tentou assumir tudo, mas, houve contradição com o que ele teria falado para os policiais militares, na hora da abordagem. Não há dúvidas de que o parceiro dele [Luciano], sabia de todo o esquema, bem como estaria participando de todo esquema, como teria sido relato anteriormente aos militares”, disse o delegado. (Da redação TN)