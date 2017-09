89ª CIPM prende dois em posse de carro roubado na cidade de São Mateus-ES

Na noite desta última quinta-feira, dia 7 de setembro, foram apresentados por policiais da 89ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), ao plantão regional da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas, dois indivíduos que estavam com um veículo Fiat Punto, de cor branca, placa policial PPJ-5431, que foi tomado de assalto na cidade de São Mateus-ES., na última terça-feira (05).

Os dois presos foram identificados como Fábio Azevedo da Silva, 0 Fafá, de 19 anos e Arivan Conceição Santos Cerqueira, o “Buda”, 28, ambos da cidade de Mucuri. Segundo a guarnição, a Central recebeu uma denúncia dando conta de que “Buda” estaria com um veículo roubado e que o autor do roubo seria “Fafá”. Em diligência, a guarnição localizou “Buda”, que confirmou estar guardando o carro. Porém, segundo “Buda”, Fafá teria saído com o veículo.

Continuando com a diligência, os policiais encontraram o Fiat Punto, e nele estavam “Fafá” e outro indivíduo, o qual conseguiu fugir quando a viatura se aproximou. Dentro do veículo foram apreendidos um celular é uma faca, arma usada no assalto. Pouco tempo depois os dois acusados foram apresentados à sede da 8ª Coorpin, onde estava a delegada Maria Luíza Ribeiro, para as devidas providências.

Em depoimento à polícia, Fábio Azevedo da Silva, o Fafá, de 19 anos, confessou que fez o assalto e que usou realmente a faca, levando o carro da vítima. Questionado se havia outro comparsa, ele não respondeu. Já Arivan Conceição Santos Cerqueira, o “Buda”, de 28 anos, disse que não possui qualquer ligação com o crime e que Fábio pediu para sua mãe guardar o carro na casa dela. Os dois acusados já têm passagem na polícia por tráfico de drogas. Como o crime aconteceu em São Mateus, o inquérito será remetido à cidade capixaba. (Da redação TN)