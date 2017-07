Dois são presos por acusação de tráfico de drogas em Teixeira de Freitas

Policiais civis do Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT), da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas, prenderam no bairro Caminho do Mar, região norte da cidade, Jaisson Rodrigues Silva, acusado de tráfico de entorpecentes.

Os agentes do NHT alegam que faziam investigações no bairro, quando perceberam o indivíduo que, após avistar a viatura, apresentou sinais de nervosismo.

Desconfiados os policiais o abordaram em frente ao portão de uma residência que posteriormente ele disse ser de sua namorada e encontram em sua posse um frasco contendo 16 pedras de crack e alguns papelotes de cocaína. Durante a abordagem o acusado foi identificado como Jaisson Rodrigues Silva, morador da mesma rua onde foi preso.

Durante as buscas na casa do suspeito, foi encontrada debaixo da cama dele uma caixa de madeira trancada com cadeado que exalava forte odor de substâncias entorpecentes, e dentro dela foram encontrados 400 gramas de maconha ainda sem embalar, 52 pedras de crack já embaladas para comercialização e alguns papelotes de cocaína prontos para venda, além de uma balança de precisão.

Ainda dentro da caixa de madeira foram encontrados diversos anéis, pulseiras e cordões de prata. Diante dos fatos Jaisson foi conduzido à sede da 8ª Coorpin, onde acabou flagranteado por tráfico de drogas e se encontra-se custodiado à disposição da justiça

Mais um

Já no início da tarde desta quarta-feira, dia 12 julho, uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), durante rondas no Bairro Castelinho, região leste da cidade, deparou-se com um suspeito, na Rua Freitas Correia, e resolveu abordá-lo. Com o suspeito, foram encontrados algumas pedras de crack; uma porção de maconha e alguns papelotes de cocaína.

Os policiais, então, resolveram fazer uma busca mais minuciosa, e encontraram mais entorpecentes, que teriam sido escondidos pelo suspeito, próximo ao local onde ele estava. Os policiais, após encontrar o restante da droga, realizaram a condução do acusado à sede da 8ª Coorpin, para adoção das medidas cabíveis. No total foram apreendidos R$ 30,00 em espécie, 73 gramas de maconha, 8 papelotes de cocaína e 18 pedras maiores de crack, entorpecente que seria vendido a R$ 50 cada.

O acusado foi identificado como Valdeni Santos Gomes, de 33 anos, morador do mesmo bairro onde foi abordado, que após ser ouvido pelo delegado Manoel Andreeta, titular de Teixeira de Freitas e responsável pelo Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT), terminou indiciado por tráfico de drogas, com base no Artigo 33, da Lei 11.343/2006 e permanece preso à disposição da Justiça. (Por Ronildo Brito)