Dois tentam fugir da polícia, batem o carro e são presos com 30 pedras de crack em Itabatã

Dois homens num carro tentaram fugir de uma abordagem da Polícia Militar e acabaram batendo o veículo numa carreta, caso ocorrido na Avenida Espirito Santo, em Itabatã, distrito de Mucuri e foram presos com 30 pedras de craque.

O acompanhamento iniciou depois que a Guarnição do PETO suspeitou dos dois indivíduos dentro do carro, sendo um deles já conhecido por ser autor de vários furtos no lugar. Com a suspeita a guarnição tentou iniciar uma abordagem, porém os suspeitos empreenderam fugam, mas chocaram o veículo em que estavam numa carreta.

Douglas Santos da Silva, de 23 anos e Jean Luis da Silva, 33, ainda tentaram evadir do local do acidente, mas foram presos pelos militares da 89ª CIPM, que também encontraram 30 pedras de crack escondidas dentro do veículo.

O proprietário do carro apareceu no local do acidente e também foi apresentado à Subdelegacia de Itabatã, juntamente com os dois indivíduos. O veículo ficou a parte da frente destruída. (Por Ronildo Brito)