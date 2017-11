Dono do Laboratório Lapci morre em grande acidente automobilístico na BA-489

O grave acidente automobilístico aconteceu nas primeiras horas da manhã deste sábado, dia 18 de novembro e acabou vitimando fatalmente o bioquímico Oswaldo José Lucas, de 66 anos, proprietário do Laboratório Lapci de Análises Clínicas, um dos mais conhecidos de Itamaraju.

O acidente aconteceu na rodovia BA-489, no trecho entre o Distrito de Guarani, pertencente ao Prado e a cidade de Itamaraju. Informações dão conta que o bioquímico itamarajuense teria perdido o controle da direção do veículo de dirigia. Com a sequência de tombamentos o carro saiu da pista, bateu em algumas árvores e pegou fogo próximo a uma plantação de café.

Quando as chamas começaram a aparecer na frente do veículo, populares que passavam no momento conseguiram retirar o corpo de Oswaldo, que foi parar debaixo dos pneus. Logo depois o fogo tomou conta do veículo.

O corpo foi removido ao Departamento de Polícia Técnica de Itamaraju (DPT), para exames de necropsia. A família ainda não informou o horário e local do velório. (Por Ronildo Brito)