ES: Donos de carreta envolvida em tragédia com ônibus na BR-101 são presos

Os donos da empresa Jamarle Transportes, responsável pela carreta que se envolveu no acidente que vitimou 23 pessoas, no dia 22 de junho, em Guarapari-ES., foram presos pela equipe da Delegacia de Delitos de Trânsito, sob responsabilidade do delegado Alberto Roque, com o apoio da equipe da Delegacia Regional de Colatina.

De acordo com o delegado, os mandados das prisões temporárias dos irmãos Leocir Braz Pretti e Jacimar Pretti foram expedidos pela Justiça de Guarapari, porque os dois estavam atrapalhando as investigações, ameaçando e aliciando testemunhas.

Mais informações sobre as prisões serão divulgadas nesta manhã de sexta-feira (25) pela Polícia Civil.

O acidente

O grave acidente que aconteceu no início da manhã do dia 22 de junho entre uma carreta, um ônibus da Viação Águia Branca – que havia partido de São Paulo em direção a Vitória – e duas ambulâncias, no Km 343, na BR-101, em Guarapari, foi o mais crítico registrado até hoje nas estradas do Espírito Santo.

Quem confirma a informação é a própria Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES). “Este é o acidente de maior gravidade do Estado”, lamentou Wylis Lyra, superintendente da PRF-ES.

E não à toa: 23 pessoas perderam a vida no acidente. (Informações: A Gazeta)