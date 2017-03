Dormir com o inimigo: “Madruga” é preso com celular roubado e terá que conviver na cadeia com desafeto que tentou lhe matar "Madruga" ainda está com os curativos nas lesões provadas pelos disparos que fora vítima

No fim da noite desta sexta-feira, dia 24 de março, policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), realizavam rondas nos bairros Jardim Liberdade e Nova Teixeira, quando próximo à sede do SAMU, avistaram e abordaram um indivíduo já conhecido das forças de segurança. Ao notar a aproximação dos policiais, Tiago Carlos de Jesus, o “Madruga”, de 23 anos de idade, dispensou um telefone celular, aparelho localizado e apreendido pela guarnição logo em seguida.

Questionado sobre a origem do celular Motorola Moto G4, de cor branca, “Madruga” disse que havia comprado, mas não soube dizer o nome e nem o endereço do suposto vendedor. Os militares desconfiaram que o aparelho era roubado e, então, resolveram conduzir o elemento à sede da 8ª Coorpin, onde o caso foi registrado e apresentado à delegada Andressa Carvalho, de plantão na unidade. A delegada e sua equipe ouviram os militares do PETO e, já na madrugada deste sábado (26), terminaram a audiência com acusado.

Durante o seu depoimento, Tiago Carlos de Jesus, o “Madruga”, de 23 anos, relatou que pagou a quantia de R$ 400 no Moto G, e que comprou o celular apenas para ouvir música, versão que não foi aceita, especialmente pela não apresentação na nota fiscal ou pelo menos o nome da pessoa responsável pela venda. “Madruga” foi vítima recente de disparos de arma de fogo, crime já elucidado pela Polícia Civil, inclusive o acusado de ter tentado lhe matar, está preso na carceragem da 8ª Coorpin.

Na manhã deste sábado, dia 26, foi confirmado que “Madruga” acabou flagranteado por crime de receptação, conforme o Artigo 180 do Código Penal Brasileiro (CPB) e foi mandado para a carceragem da Polícia Civil, onde vai ter que conviver com Rafael Alves de Souza, o “Fiinha”, apontado com autor dos disparos que atingiram uma de suas pernas e o abdômen, crime ocorrido na madrugada do dia 15 de janeiro de 2017, por volta das 01h20, em plena Avenida Getúlio Vargas, na região central de Teixeira de Freitas.

O aparelho encontrado com “Madrugada” é um Motorola Moto G4 e possui a numeração de série 351881085145413, o que deve facilitar na localização do seu proprietário. A polícia pede que se alguém teve um celular roubado com essas características, deve comparecer à 8ª Coorpin a partir dessa segunda-feira, dia 26, para apresentar provas de propriedade e fazer a retirada do bem. (Por Ronildo Brito)