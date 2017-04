Duas mulheres são mortas por ex-companheiros no fim de semana na Bahia

Duas mulheres foram mortas pelos ex-companheiros no último fim de semana, nas cidades de Senhor do Bonfim e Iguaí, no norte e sudoeste da Bahia. O caso mais recente é o de Rubenita Rosa dos Santos, de 31 anos, que foi estrangulada até a morte pelo ex-companheiro, Lucas de Sales Pereira, de 23 anos, no distrito de Igara, zona rural na manhã de domingo. Após o crime, o autor fugiu e se matou por enforcamento.

Segundo informações são da 19ª da Coordenadoria de Polícia Civil (Coorpin), o ex-companheiro da vítima foi até a casa dela, por volta das 10h, para discutir sobre o relacionamento, e pediu para duas filhas da vítima saírem de casa.

Durante a discussão, ele estrangulou Rubenita, que morreu no local. Ele fugiu em uma motocicleta. A terceira filha da vítima chegou em casa, encontrou a mãe morta e chamou a polícia. Policiais civis fizeram buscas pelo suspeito e encontraram ele morto por enforcamento em uma fazenda.

Sudoeste

Jocielia Jesus dos Santos, 26 anos, foi morta a golpes de faca na cidade de Iguaí, sudoeste do estado, por volta das 22h de sabado. Segundo a Polícia Militar, o ex-namorado matou a vítima perto da casa onde ela morava.

Depois do crime, ele tentou se matar com um golpe de faca no pescoço, foi socorrido para o Hospital de Iguaí e depois foi transferido para o Hospital de Itabuna, onde está sob custódia da polícia. A vítima tinha dois filhos, de quatro e seis anos, de um relacionamento anterior. (Informações: G1)