Duas pessoas ficam feridas em grave acidente na BR 101, no ES

Uma colisão entre um carro de passeio e um caminhão deixou duas vítimas em estado grave na madrugada deste sábado (22), no km 200 da BR 101, próximo à ponte do Rio Piraqueaçu, em João Neiva, no norte do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro invadiu a contramão e bateu em um caminhão que vinha no sentido contrário. Com a batida, duas pessoas ficaram gravemente feridas e foram levadas ao Hospital Geral de Linhares (HGL).

O acidente aconteceu por volta de 1h da madrugada. A rodovia foi completamente interditada para o socorro das vítimas. Por volta de 2h, a BR 101 operou em sistema pare e siga e apenas próximo das 4h a pista foi totalmente liberada. (Informações: A Gazeta)