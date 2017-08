Dupla é detida com moto roubada, droga, arma e munições em Teixeira de Freitas

Na última sexta-feira, dia 25 de agosto, policias militares do PETO/ROTAM, da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM) realizavam rondas ostensivas pela Rua Aurelino J Oliveira, no Bairro Vila Vargas, quando abordaram dois indivíduos que estavam a bordo de uma motocicleta Honda Bros 160, placa policial PJB-7655. O piloto da moto foi identificado como Antônio de Oliveira Coelho, de 38 anos de idade.

Durante abordagem e buscas, os militares descobriram que a referida motocicleta havia sido roubada no dia 02 de julho. Os militares, então, receberam informações de que os indivíduos poderiam ser autores de alguns crimes, e que poderia ter uma arma escondida na casa de um deles.

Os militares, então, saíram em diligência e foram até a residência de Antônio, onde durante buscas foram encontradas uma arma de fogo de dois canos, com três cartuchos intactos, da marca CBC. Além da arma, foram encontrados um aparelho celular Samsung, a quantia de R$ 60,00, uma porção de maconha, uma placa policial PJL-9940, licenciada em Teixeira de Freitas, juntamente com um pequeno pedaço de arame e um lacre de placa.

Com a descoberta, Antônio de Oliveira Coelho, de 38 anos, recebeu voz de prisão e o outro acusado, menor de idade, foi apreendido e os dois, terminaram conduzidos e apresentados à sede da 8ª Coorpin, onde o caso foi registrado e apresentado ao delegado Maderson Souza Dias. O delegado ouviu os militares e, já na noite da sexta-feira (25), iniciou as oitivas dos acusados. Com base nos depoimentos colhidos e nas provas apresentadas, o delegado flagranteou Antônio por posse de arma de fogo (artigo 12) e receptação (artigo 180).

Já o carona da moto foi ouvido no papel de testemunha e logo depois foi liberado. Antônio segue preso na carceragem da Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas (DT) à disposição da Justiça. A motocicleta, a arma com as munições, a droga e a placa foram encaminhadas ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), para realização de perícia. (Por Ronildo Brito)