Dupla é detida em posse de peixeira e moto com chassi raspado em Teixeira de Freitas

Na noite desta última terça-feira, dia 20 de dezembro, policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), durante rondas no Bairro Jardim Planalto, quando passavam pela Rua Girassol, avistaram dois indivíduos a bordo de uma motocicleta e em atitude suspeita. Desconfiados os militares resolveram abordá-los e quando fizeram as verificações devidas na moto Honda Fan, de cor cinca, descobriram que a mesma estava sem placa e com a numeração do chassi raspada.

Na cintura de um dos acusados os policiais encontraram uma faca do tipo peixeira, sem cabo. Com as constatações, Danilo Santos Teixeira, de 27 anos, que reside na Rua Canadá, no Liberdade I, recebeu voz de prisão, enquanto o outro, um menor de 16 anos de idade, acabou apreendido. Pouco tempo depois a dupla e a motocicleta foram apresentas à Polícia Civil, para adoção das medidas cabíveis.

Após oitivas com os policiais e os dois acusados, a delegada Maria Luíza Ribeiro, de plantão nesta quarta-feira, (21), na sede da 8ª Coorpin, indiciou Danilo por crime de receptação e lavrou auto de apreensão em flagrante do menor, para que o mesmo seja apresentado ao Ministério Público. A motocicleta foi encaminhada para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT), que tentará descobrir a numeração verdadeira do chassi e consequentemente a procedência do veículo. (Por Ronildo Brito)