Dupla é presa com armas e droga em Teixeira de Freitas

Na tarde deste sábado, dia 28 de janeiro, policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), que atuam no serviço de motopatrulhamento, guarnição especializada da 87ª Companhia Independente de Teixeira de Freitas (CIPM), abordaram dois acusados de tráfico de drogas no Bairro Caminho do Mar, região norte da cidade. Os indivíduos foram flagrados com uma espingarda chumbeira e uma garrucha de calibre 22, além de porções de crack.

Os acusados foram identificados como Lucas Santos de Souza, de 18 anos, que estava com as armas e um menor de 16 anos de idade, que seria comparsa do maior.

Questionado pelos militares o infrator contou que havia comprado as porções de crack por R$ 500 e venderia cada pedrinha ao valor de R$ 10 cada. Sobre a identificação do fornecedor do entorpecente, ele não falou e disse que se contasse, morreria. Já Lucas negou ser traficante, apenas guardava as armas. “Sou viciado em maconha, mas não compro na mão do “moleque”, pois ele vende só crack”, disse, alegando que as espingardas era pra caçar. Ele também admitiu já ter sido preso por roubo.

Após ouvir os militares e os acusados, o delegado Bruno Ferrari autuou o Lucas por crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Já o adolescente teve um auto de infração lavrado em seu desfavor e será apresentado ao Ministério Público – MP. (Por Ronildo Brito)