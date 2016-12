Dupla é presa em posse de cocaína e crack em Teixeira de Freitas

No início da noite desta quinta-feira, dia 22 de dezembro, policiais da Cipe-Mata Atlântica, receberam uma denúncia anônima de que uma residência, localizada na Rua Aimorés, no Bairro São Pedro, em Teixeira de Freitas, funcionava como ponto de comercialização de drogas. Em posse da informação, por volta das 19h, uma guarnição se aproximou do endereço, momento em que dois suspeitos que estavam em frente ao imóvel, correram e adentraram na residência.

Os policiais dizem que montaram cerco e com autorização do proprietário do imóvel, efetuaram buscas e encontraram os dois suspeitos, que foram identificados como João Vitor Xavier Cerqueira, de 21 anos de idade, que reside na Rua Rômulo Galvão, no Bairro Wilson Brito e Marcos Vinicius de Souza Silva, 19, que disse residir no endereço da ação policial. Os militares realizaram buscas pelo imóvel, e com auxílio da cadela farejadora PM “Daska”, encontraram entorpecentes.

No total foram localizados 93 pedras de crack, já embaladas e prontas para comercialização, dois papelotes de cocaína e uma lâmina de aço. A dupla recebeu voz de prisão e, juntamente com o material citado, e mais 01 celular Motorola, 01 Celular Samsung e a quantia de R$ 9,00, foi conduzida à sede da 8ª Coorpin, onde o caso foi apresentado ao delegado Ricardo Amaral, de plantão na unidade. Ao serem interrogados os acusados negaram que os entorpecentes fossem deles.

O delegado ouviu os policiais e logo depois ouviu a dupla, e com base nos depoimentos colhidos e nas provas apresentadas, flagranteou João Vitor e Marcos Vinicius por crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico, artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006. A dupla foi conduzida à carceragem da 8ª COORPIN, mas nos próximos dias deve ser recambiado ao Conjunto Penal de Teixeira de Freitas –CPTF. (Da redação TN)