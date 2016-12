Dupla é presa em posse de moto tomada de assalto em Teixeira de Freitas

Na noite desta terça-feira, dia 27 de dezembro, policiais militares da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar de Teixeira de Freitas (CIPM), que integram a Operação Concórdia, interceptaram e prenderam dois jovens que estavam a bordo de uma motocicleta Honda Bros, de cor preta, placa policial PJQ-1051. A abordagem aconteceu na BR-101 e aconteceu após os militares perceberem que a as características da motocicleta coincidia com uma que havia sido tomada de assalto no Bairro Kaikan Sul.

Na ação, os criminosos armados chegaram a bordo de uma motocicleta Bros, de cor vermelha e obrigaram a vítima, que estava com sua esposa, parasse, e agindo com muita violência, praticaram o roubo. As vítimas informaram o caso à Policia Militar, via 190, e a Central passou as informações da motocicleta e as características dos suspeitos às guarnições. Então, a guarnição da Operação Concórdia, durante diligência, avistou dois indivíduos com as características dos suspeitos e deu ordem de parada. Os dois suspeitos tentaram fugir, mas perderam o controle e caíram.

Os militares montaram cerco e deram voz de prisão aos suspeitos, que foram identificados como Edicarlos Silva Alves, de19 anos, que reside na Rua Sacramento, no Bairro Luiz Eduardo Magalhães e Adailson de Araújo Alves, 19, morador da Rua Nova Lídice, no Bairro Estância Biquíni. A dupla foi presa e a motocicleta que havia sido tomada de assalto acabou recuperada e apreendida. Os acusados foram conduzidos à sede da 8ª Coorpin, onde o caso foi registrado e apresentado ao delegado Bruno Ferrari, de plantão na unidade.

Com base nas provas apresentadas e depoimentos colhidos, o delegado flagranteou Edicarlos e Adailson por crime de roubo (artigo 157). A dupla foi conduzida à carceragem da Polícia Civil e nos próximos dias deve ser transferida ao Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), onde vai permanecer à disposição da Justiça. (Da redação TN)