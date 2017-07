Duplicação da BR 101 no Espírito Santo não será feita, diz Eco101

A duplicação da BR 101, prevista em contrato assinado em 2013, não será realizada. A confirmação é da concessionária responsável pelas obras, a Eco101. “As dificuldades afetaram o contrato de tal forma que não há como recuperar o atraso. Na forma como está, não se cumpre”, assinalou Roberto Paulo Hanke, diretor superintendente da empresa.

Dentre os problemas por ele listados que inviabilizaram o andamento das obras, está a demora na concessão do licenciamento ambiental, as dificuldades com as desapropriações e desocupações da faixa de domínio – por onde passa a rodovia -, e a crise econômica.

O último fator se refletiu ainda na redução do tráfego na via em cerca de 25%, que se estabilizou no último ano no patamar baixo, o que afetou a arrecadação com pedágio. “As dificuldades iniciadas há três anos continuam iguais. Não é por um desejo nosso, mas o contrato não é exequível. E a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sabe disso e ainda que precisa tomar uma atitude”, ponderou Hanke.

ALTERNATIVA

Como alternativa para resolver os problemas da BR 101, a concessionária apresentou um estudo para a ANTT propondo a realização de um novo conjunto de obras, em substituição a duplicação prevista no atual contrato. “A proposta foi entregue em novembro do ano passado e reforçada em março deste ano. Aos nossos acionistas, a ANTT informou que deve nos dar uma resposta até setembro”, explicou Hanke.

Até a proposta ser aprovada pela ANTT, a concessionária se propõe a continuar fazendo a manutenção da rodovia, concluir a recuperação da pavimentação – já foram feitos 350 quilômetros e faltam 120. Teria ainda que terminar as obras do contorno de Iconha e de trechos onde as obras de duplicação foram iniciadas.

Na avaliação da Eco101, a mudança proposta não significa uma mudança no contrato. “Trata-se de uma repactuação, um novo arranjo do cronograma de investimentos”, pontua o superintendente. E acrescenta que esta possibilidade está prevista no edital de licitação, como uma reavaliação que deve ser feita a cada cinco anos.

MUDANÇA

Pelo estudo da concessionária, os 475,9 quilômetros da BR 101 foram divididos em 51 subtrechos. Todos receberiam algum tipo de obra, mas cinquenta deles foram considerados críticos, regiões onde o tráfego é emperrado por conta de condições da pista. Eles seriam alvo da construção de terceiras faixas que facilitariam as ultrapassagens, evitando que caminhões, por exemplo, segurem a fluidez do tráfego.

Somadas, estas terceiras faixas representam 58 quilômetros. Hoje, a rodovia no Estado possui 48 quilômetros de faixas adicionais. Estes pequenos trechos seriam distribuídos de Norte a Sul. Por exemplo, entre a divisa com a Bahia e São Mateus seriam construídas terceiras faixas em cinco pontos; outros onze pontos entre São Mateus e Serra; e outros 14 pontos entre Viana e a divisa com o Rio de Janeiro.

Em alguns desses pontos ocorre um maior número de acidentes, como a região do Seringal, entre Viana e Amarelos, em Guarapari. Outro exemplo é o trecho entre João Neiva e Ibiraçu.

Os novos investimentos focam ainda na construção de cinco novos contornos para retirar o trânsito urbano da rodovia. Vão ser construídos, em São Mateus, Linhares, Ibiraçu, Fundão e Rio Novo do Sul. Além destes, seria concluído o que já está em andamento, em Iconha, previsto no atual contrato.

Consta ainda da proposta a realização de obras no Contorno de Vitória, com a construção de 13 quilômetros de vias marginais interligando o trecho de Cariacica até o trevo com a BR 262, em Viana. Seriam implantados ainda viadutos em desnível e mais 11 passarelas.

Obras, segundo Hanke, que ajudariam a resolver os gargalos da rodovia, “Hoje a BR 101 não exige o nível de duplicação, em toda a sua extensão. Ela seria feita no futuro, nos pontos onde houvesse demanda”, assinala. (Informações: A Gazeta)