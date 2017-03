Educa Mais Brasil : bolsas disponíveis para estudar ainda esse ano

Quem deseja matricular o filho em uma escola, iniciar um curso superior ou ingressar em um curso técnico, de idiomas, profissionalizante, preparatório para concursos ou pré-vestibular, geralmente pensa em fazer isso no início do ano.

E é justamente nesta época que aparecem várias oportunidades, principalmente para os que não possuem condições de pagar o valor integral de uma mensalidade. Entre elas, estão as disponibilizadas pelos programas do Governo Federal, como o Programa Universidade para Todos – Prouni e o Financiamento Estudantil – Fies, mas há aquelas pessoas que não se adequam aos requisitos destes programas, não querem assumir despesas após a formação ou simplesmente perderam o prazo para fazer a inscrição.

A boa notícia é que os estudantes de todo o país estão encontrando nas bolsas de estudo do Educa Mais Brasil a solução para ter acesso a instituições de qualidade, com mensalidades que cabem no bolso e com a possibilidade de conseguir o benefício ainda em 2017, já que o programa seleciona e encaminha os candidatos aprovados para diversas instituições o ano inteiro. É o caso dos mais de 400 mil alunos que se inscreveram e já foram contemplados com as bolsas de estudo.

De acordo com a Diretora de Expansão e Relacionamento do Educa Mais Brasil, Andréia Torres, o programa fortalece o setor educacional brasileiro ao oferecer oportunidades para aqueles que não têm condições de arcar com mensalidades em sua totalidade. “Sabemos que o ingresso a uma educação de qualidade muitas vezes requer disponibilidade financeira e o papel do Educa Mais Brasil é dar uma ajuda às pessoas que querem atingir os seus objetivos acadêmicos.”

Na Bahia são mais de 47 mil bolsas disponíveis de até 70% de desconto. Os interessados devem acessar o site www.educamaisbrasil.com.br, procurar o curso de interesse e realizar a inscrição de forma gratuita. Mais informações podem ser obtidas na central de atendimento pelos telefones 4007-2020 para Capitais e Regiões Metropolitanas ou 0800 724 7202 para demais localidades. (Da redação TN)