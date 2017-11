Educa Mais Brasil oferece oportunidades para o curso de medicina

O sonho de muitos estudantes brasileiros que buscam uma formação médica a um valor mais acessível, virou realidade, pois o programa de inclusão educacional, Educa Mais Brasil, está com vagas disponíveis para Medicina, considerado um dos cursos mais concorridos do país e que possui um alto investimento financeiro.

Em uma iniciativa pioneira, o programa traz essa oportunidade inicialmente no Centro Universitário do Norte – UNINORTE, em Rio Branco (AC) e o estudante terá uma economia bastante significativa, na qual economizará quase mil reais por mês e mais de R$ 60 mil ao final do curso.

Segundo a diretora de expansão e relacionamento, Andréia Torres, a expectativa é de ampliar para os outros estados e cidades. “Medicina por ser um curso muito concorrido, era a única área que não conseguíamos liberar vagas, mas não desistimos e continuamos o nosso trabalho. Agora estamos proporcionando a chance para quem deseja ter essa graduação e o nosso objetivo é expandir para todo o país”.

O auxílio é destinado aos novos alunos, transferência externa, assim como para quem deseja obter a 2ª graduação e possui diploma dos cursos de Odontologia, Terapia Ocupacional, Enfermagem, Fisioterapia ou Biomedicina.

Para participar, os interessados devem realizar a inscrição no site do Educa Mais Brasil www.educamaisbrasil.com.br e em seguida, se inscrever no processo seletivo que acontecerá no dia 03/12/2017 e poderá ser feito na UNINORTE – Centro Universitário do Norte em Rio Branco (AC) ou nas seguintes instituições: Faculdade FGN de Salvador (BA) ou Fortaleza (CE) e na UNIRON em Porto Velho (RO). As vagas são limitadas e estão disponíveis apenas na cidade de Rio Branco (AC).

Após a aprovação no processo seletivo, o cadastro do candidato será avaliado pela comissão do programa. Sendo aprovado, o Educa Mais Brasil entra em contato com o aluno para a efetivação da bolsa de estudo. Em caso de dúvidas ou mais informações consultar a central de atendimento pelos telefones 4007-2020 para Capitais e Regiões Metropolitanas ou 0800 724 7202 para demais localidades. (Da redação TN)