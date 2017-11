Em Brasília, políticos reforçam coro por candidatura de Carletto ao Senado

Os prefeitos de Caravelas e Mucuri, Silvio Ramalho (PMDB) e Carlos Simões (PDT), respectivamente, estiveram reunidos, em Brasília, com o vereador Joceval Rodrigues (PPS) e o presidente da Câmara Municipal de Cruz das Almas, Renan de Romualdo (PMDB). No encontro, eles trataram sobre assuntos das suas cidades, bem como reforçaram o coro pela candidatura de Ronaldo Carletto ao Senado.

Para o vereador Joceval Rodrigues, uma candidatura do deputado federal Ronaldo Carletto ao Senado é uma possibilidade, já que o pepista, do partido do vice-governador João Leão, tem se articulado bastante em torno deste objetivo. “Conversamos sobre diversos assuntos referentes às quatro cidades que representamos, mas o assunto Carletto também foi debatido. Podemos dizer que rogamos pela candidatura dele ao Senado”, disse.

As especulações em torno do nome de Carletto para disputar uma das duas vagas baianas que estarão em jogo no Senado Federal em 2018 ganharam a imprensa desde o início do ano, quando também foi especulada uma possível troca de partido do deputado federal como maneira de se fortalecer para a disputa. Carletto é empresário e, atualmente, filiado ao Partido Progressista. (Informações: Tibuna da Bahia)