Em parceria com vereadores: Articulação de Davidson projeta futuro do esporte em Teixeira de Freitas

Um período curto de tempo e uma agenda extensa em Teixeira de Freitas. Na tarde da última sexta-feira, dia 10, o deputado federal Davidson Magalhães visitou a cidade do extremo sul baiano para acompanhar ações, com sua atuação, que a beneficiam na área esportiva. Com o objetivo de informar a população sobre suas atividades, inicialmente, o parlamentar concedeu entrevista aos radialistas Ronildo Brito e Sammy Chagas, no Jornal do Descobrimento, da Rádio Câmara; e também ao repórter Jotta Mendes, da Caraípe FM. Na oportunidade os vereadores Leonardo do Sindicato e Bernardo Cabral também falaram à Rádio Câmara (90,9 FM) e destacaram a importância dos novos investimentos na cidade viabilizados pelo mandato do deputado Devidson Magalhães (PCdoB).

O deputado federal também esteve na presidência da Câmara de Vereadores, com o presidente Agnaldo da Saúde, e na ocasião, elogiou a estrutura da casa que conta com emissora de rádio, e em breve implantará um canal de televisão. Em seguida, acompanhado dos vereadores Leonardo do Sindicato e Bernardo Cabral, além do chefe de gabinete da prefeitura, Herbert Chagas, representando o prefeito Temóteo Brito, Davidson Magalhães seguiu para os locais beneficiados com projetos para melhoria do esporte no município.

A primeira visita foi ao Ginásio de Esporte Antônio Imbassahy, no bairro Teixeirinha, onde serão investidos recursos do Governo do Estado, por meio da Sudesb, para sua reforma. Uma emenda parlamentar de Davidson também vai garantir, na área externa do ginásio, a instalação de um campo alternativo de grama sintética. Outro local visitado que receberá recursos para sua qualificação, por articulação do parlamentar, através do Programa Pacto Pela Vida, é o campo de futebol do bairro Ulysses Guimarães, em atendimento a uma demanda do vereador Bernardo Cabral.

A construção da obra mais importante para o impulsionamento do esporte teixeirense, esteve no roteiro do deputado, o CIE – Centro Iniciação ao Esporte, no bairro São Lourenço, o mais populoso do município. Davidson destacou sua luta em busca da implantação do projeto em Teixeira de Freitas. “Uma obra da época que eu era presidente da Bahiagás e vice-presidente do PCdoB na Bahia. Aldo Rebelo, na época também do partido, era ministro do Esporte, no governo Dilma. Nós conseguimos incluir vários municípios baianos com CIE, inclusive Teixeira de Freitas, com investimento de 3 milhões e 600 mil reais”. (Da redação TN)