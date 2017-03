Em reunião na FAEB, secretário da Agricultura garante que aumento da GTA será suspenso

O secretário de Agricultura do estado, Vitor Bonfim, garantiu, em reunião realizada na sede da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (FAEB), que o aumento da GTA – Guia de Trânsito Animal – será suspenso pelos próximos 90 dias, conforme foi pleiteado pela FAEB, em ofício enviado ao Governo do Estado, no início do mês. Com essa decisão anunciada pelo secretário, o valor da GTA permanecerá em R$ 2,60.

No ofício enviado pela Federação, o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e do SISTEMA FAEB, João Martins, alertava que esse aumento era inoportuno, “visto que o país e o estado vivem uma grave crise econômica e o setor agropecuário ainda enfrenta uma das piores secas dos últimos cem anos, que vem afetando todo o Nordeste brasileiro”, pontuou Martins.

O vice-presidente da FAEB, Humberto Miranda, que conduziu a reunião com o secretário na sede da Federação destacou que “agora aguardamos que essa suspensão do aumento da GTA seja divulgada de forma oficial, o que certamente dará mais tranquilidade ao produtor rural baiano”. (Da redação TN)