Em sessão especial, 16 mulheres recebem títulos e comendas da Câmara de Mucuri

A luta pelos direitos políticos, sociais e econômicos foi lembrada pelos 13 vereadores da Câmara de Mucuri nesta última terça-feira (7), véspera do Dia Internacional da Mulher, data oficialmente reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) que lembra as lutas e celebra as conquistas do movimento feminista. Os parlamentares condecoraram 13 cidadãs com o título Mulher Mucuriense e outras 3 com a comenda Marieta de Azevedo Gazzinelli.

Seguindo o Decreto Legislativo 004\17, 13 cidadãs, cada uma escolhida por um vereador, recebeu o título Mulher Mucuriense. O título é um reconhecimento oficial da Câmara de Mucuri pelo trabalho que essas mulheres prestaram na área religiosa, artística, empresarial, sindical, educacional, social, política ou econômica, ou que tenha prestado relevante serviço de qualquer outra natureza à sociedade mucuriense. Veja o nome de cada uma das homenageadas:

Judite Vieira dos Santos – homenageada pelo vereador Adaias Pereiras dos Santos

Benedita Alves Moreira – Homenageada pelo vereador Aguinaldo do Sem Teto

Francisca Verdiana dos Santos – Homenageada pelo vereador Xandão Seixas

Pânfela Maria Costa Melgaço – Homenageada pelo vereador Dr. Helio da Fisioterapia

Iêda Caribé dos Santos – Homenageada pelo vereador Isaias Ferreira de Oliveira

Maria dos Santos Souza – Homenageada pelo vereador Itamar do Social

Almira Barbosa de Souza – Homenageada pelo vereador Celio Pebas

Enestina Deolinda Koch – Homenageada pelo vereador Zé do Boi

Ivana Eustáquia Brito Amorim – Homenageada pelo vereador Professor Roberto

Valdira Gonçalves de Souza – Homenageada pelo vereador Beto Borges

Joselina Souto de Souza – Homenageada pelo vereador Nicó

Lizethe Loures da Silva – Homenageada pela vereadora Leninha

Vera Beatriz Carvalho da Silva – Homenageada pelo vereador Saullo

A Comenda Marieta de AzevedoGazzinelli é um reconhecimento da Câmara às personalidades femininas com relevante trabalho prestado nos três poderes do município: Executivo, Legislativo e Judiciário. O nome das três homenageadas foi escolhido em consenso pelos 13 parlamentares.

A ex-vereadora Maria das Graças Borges de Araújo, a popular Gracy, recebeu a Comenda representando o Poder Legislativo.

Já o Poder Judiciário mucuriense foi representado por Aurea Cristina de Oliveira, que é chefe de cartório cível da Comarca de Mucuri.

Como reconhecimento pelos serviços prestado no Poder Executivo, a pedagoga Iolanda da Silva Aguilar também recebeu a Comenda.

A sessão especial do Dia Internacional da Mulher contou com um discurso emocionado da vereadora Leninha, única mulher da atual legislatura da Câmara de Mucuri. É a segunda vez que a Câmara entrega os Títulos Mulher Mucuriense e as Comarcas Marieta de Azevedo Gazzinelli. A primeira vez aconteceu na mesma data do ano de 2015. (Por Flávio Poubel)