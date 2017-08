Em sessão solene, Câmara de Mucuri homenageia Polícia Militar

Nesta sexta-feira (25) o país inteiro comemora o Dia do Soldado. A Câmara de Mucuri se antecipou à data e realizou uma sessão solene em homenagem à Polícia Militar, ocorrida na terça-feira (22).

Através do Projeto de Decreto 005/17, aprovado por todos os vereadores, a Câmara entregou uma Menção Honrosa à 89ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e à Companhia Independente de Policiamento Especializado da Mata Atlâbtica (CIPE-Mata Atlântica). A Menção é um reconhecimento pelos serviços prestados pelas duas Companhia ao município de Mucuri.

O major Anilton Silva de Almeida, que comanda a 89ª CIPM, recebeu das mãos do Presidente da Casa, vereador Zé do Boi (PMDB) a menção honrosa. Em seguida foi a vez do capitão Abrahão Farias, representando a CIPE – Mata Atlântica, também receber a menção das mãos do vereador Aguinaldo do Sem Teto (PT).

A 89ª CIPM foi oficialmente criada em 15 de abril de 2015, através da Lei nº 20.8840, de 2014, sancionada pelo então Governador da Bahia, Jaques Wagner. Tendo sua sede no distrito de Itabatã, a Cia. Independente abrange suas operações em todo o território dos municípios de Mucuri e Nova Viçosa. São 84 profissionais sob o comando do major Anilton Almeida.

A CIPE – Mata Atlântica foi criada pela Lei Estadual n° 9.002 em 29 de janeiro de 2004, com o nome CAEMA (Cia. de Ações Especiais da Mata Atlântica), nomenclatura alterada no ano de 2009 por questões organizacionais. A Cia. é uma unidade especializada da Polícia Militar da Bahia que há dez anos atende demandas relevantes de segurança nos 21 municípios do extremo sul baiano. Apoia as unidades de policiamento ordinário da região, bem como o poder judiciário, estabelecimentos prisionais e a sociedade civil como um todo.

Na mesma noite, a Câmara concedeu à Subtenente PM Betânia Carlinda Silva Soares a Comenda Marieta de Azevedo Gazzinelli, um título especial concedido exclusivamente a mulheres com relevante trabalho prestado ao município de Mucuri. (Da redação TN)