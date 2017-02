Emenda: Teixeira de Freitas será beneficiado com R$ 3,5 milhões para projetos de Esporte e Lazer

O deputado federal Uldurico Júnior (PV-BA) deve destinar cerca de R$ 3,5 milhões para o município de Teixeira de Freitas, para realização de projetos de promoção do esporte e lazer. As emendas que viabilizarão o envio dos recursos do Governo Federal à cidade foram apresentadas na última quarta-feira (15) ao ministro do Esporte, Leonardo Monteiro Picciani, numa reunião que contou ainda com a presença do secretário municipal de Esporte e Lazer de Teixeira de Freitas, Anderson Pinto.

“São emendas importantes que vão permitir a adesão da Prefeitura de Teixeira de Freitas a importantes programas federais da promoção do esporte. Esses convênios vão beneficiar, sobretudo, a população que mais necessita proporcionando uma melhor qualidade de vida”, explicou Uldurico Júnior.

“As emendas apresentadas garantirá a implantação dos programas Segundo Tempo, Vida Saudável, além da ampliação dos projetos de esporte e lazer deflagrados pela gestão municipal”, completou o parlamentar. (Da redação TN)