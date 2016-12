Emoção e boas novas durante o “Eruditos Concertos” em Teixeira de Freitas

De Vivaldi a Tom Jobim, o espetáculo “Eruditos Concertos” emocionou a plateia que lotou o auditório da Igreja Batista Memorial (IBM) de Teixeira de Freitas. Enquanto a música se fazia presente, da plateia ouvia-se o silêncio e, ao fim de cada interpretação, a explosão de emoção em forma de aplausos e muita vibração.

A apresentação, que encerrou a edição 2016 do “Eruditos Concertos”, foi realizada na noite de sábado, 19 e contou com atrações como o violinista solista Filipe Mota, Camerata ICED, a Orquestra Regional do Extremo Sul e a Orquestra Infantil, ambas criadas pelo Instituto de Cultura, Educação e Desenvolvimento (ICED), com apoio da Prefeitura Municipal/Secretaria de Educação e Igreja Batista Memorial (IBM).

O evento contou com a presença relevante do NEOJIBA-Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia, via REDE de Projetos Orquestrais da Bahia, que fomentam a formação de Orquestras Regionais.

Entre o público estavam o vereador Gilberto Lemes, a deputada estadual Maria del Carmen, o vereador eleito Jonathan Molar e o corretor de imóveis Flávio Guimarães.

Programação e repertório

O primeiro regente da noite foi o maestro Helder Passinho Jr, do NEOJIBA. Ele comandou a Camerata ICED e o solista Filipe Mota que tocaram a obra Verão, de Vivaldi. “Quando soube que o repertório era este, fiquei surpreso, não pensei que os músicos desta orquestra estivessem tão preparados, mas eles fizeram um lindo show”, contou o maestro.

Números como “Trompete de Espanha” e “Pavane de Fauré”, foram apresentados com a formação da Orquestra Regional. Sob a regência do Maestro Orley Silva o repertório ficou um pouco mais popular, mas igualmente emocionante, trazendo músicas brasileiras, como a afamada “Garota de Ipanema”, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes.

O encerramento contou com as crianças da Orquestra Infantil.

Homenagem e novidade

Em tom de agradecimento, o maestro Orley chamou à frente os músicos/monitores do NEOJIBA, em seguida convidou o Pastor Julio Cesar da IBM e esposa Luciene e também a deputada estadual Maria del Carmen, acompanhada do vereador Gilberto Lemes. O pastor e a deputada foram agraciados com estatuetas. Neste momento, a deputada anunciou que o ICED havia sido vitorioso num edital do Governo do Estado para a realização das três próximas edições do “Encontro de Cordas”, que é mais uma ação do instituto.

Reconhecimento

Ao fim, muitos elogios e reconhecimento por parte da plateia. Facilmente ouvia-se “muito lindo” ou ainda “emocionante”, “memorável”, descreveu a deputada Maria del Carmen.

A professora Ivete Graça afirmou que o trabalho do ICED “engrandece a cidade e ajuda na formação destes cidadãos, que ficam com a mente cheia de bons valores”, ela contou sobre uma menina “aluna da escola onde trabalho, que vendeu trufas e conseguiu comprar seu próprio violino, numa atitude de superação e vitória”.

Uma das mães, que se identificou como Jô, muito emocionada, contava da mudança de sua filha, de 15 anos. “Ela mudou completamente, hoje em dia ela é sincera, disciplinada, está mais calma e respeitosa. Isso tudo começou depois que ela entrou no Programa Orquestrando Futuros”. Segundo Jô, até os professores reconhecem os avanços da menina. O Orquestrando Futuros atua junto às escolas de rede municipal, preparando meninos e meninas para que ingressem nas Orquestras.

Outras apresentações do “Eruditos Concertos” serão realizadas somente em 2017, mas quem quiser conferir de perto o fruto do trabalho do ICED, poderá fazê-lo às quintas-feiras, nas edições do “Quinta Justa” no Salão do Fórum ou ainda, nestes dias de Dezembro, em apresentações itinerantes do “Natal em Todo Canto”. (Da redação TN)