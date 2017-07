Empresa aberta há dois meses vence licitação de quase R$ 700 mil em Caravelas e tem contrato aditivado

A prefeitura de Caravelas homologou no último dia 13 de fevereiro a licitação nº PP010-2017, para LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, no valor de R$ 697.400,00 (seiscentos e noventa e sete mil e quatrocentos reais), sendo ganhadora a empresa RENATO PIRES NONATO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – ME, CNPJ 26.722.087/0001-02, com endereço comercial à Rua Maiquinique, nº 154, bairro Jardim Caraípe, em Teixeira de Freitas.

A empresa, RENATO PIRES NONATO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – ME, foi aberta, segundo o site da Receita Federal, na data de 15 de dezembro de 2016, e ganhou a licitação exatamente dois meses após sua abertura. O capital social da empresa é de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nossa equipe esteve no endereço da empresa, e no local, encontrou uma casa com uma pequena placa de identificação, dando informações sobre o comércio. Vizinhos relataram para nossa equipe de jornalismo que nunca viram nenhum tipo de movimentação condizente com o comércio no local, e que a casa, serve como moradia.

Já na data de 05 de julho de 2017, a Prefeitura de Caravelas, firmou o primeiro aditivo para acréscimo do valor do contrato. A porcentagem do acréscimo não foi informado no edital, publicado no Diário Oficial do Município.

A qualificação da RENATO PIRES NONATO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – ME, ainda segundo a Receita Federal se trata de empresário Individual – ME.

ME é a sigla para Microempresa, ou seja, empreendimentos que visam o lucro e que apresentam um faturamento anual de até R$360 mil. (Informações: Verdades Políticas)