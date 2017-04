Empresário nega contratos milionários com a Prefeitura de Teixeira de Freitas

Por volta das 17h desta quinta-feira, dia 6 de abril, o empresário conhecido como Gilson do Som, proprietário da Vibra’s Som, entrou em contato por telefone com a redação do Teixeira News, quando refutou a informação de ter sido contratado por R$ 15 milhões, para prestar serviço à Secretaria Municipal de Saúde de Teixeira de Freitas.

Segundo o empresário, ele já foi pessoalmente à própria Secretaria, bem como no setor de Contabilidade do município, buscando informações sobre o possível equívoco. “Me disseram que os empenhos já foram liquidados como quitação de folha de pagamento, o que difere completamente do serviço de minha empresa, que é sonorização. Eles vão me dar um documento pra eu provar que não recebi nada. Por sinal, nesse ano de 2017, eu não prestei nenhum serviço ao município de Teixeira de Freitas”, disse.

A informação dos empenhos milionários foram inicialmente levantadas pelo vice-prefeito Lucas Bocão (PV), em seu programa de rádio através da Rede Sul Bahia de Comunicação. O que intriga é o fato do nome e CNPJ da Vibra’s Som aparecer como recebedora dos dois empenhos, ambos datados de janeiro de 2017, sendo um de R$ 10 milhões e o outro de R$ 5 milhões, como consta no Tribunal de Contas dos Municípios. (Por Ronildo Brito)