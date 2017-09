Empresários de hotelaria participam de capacitações sobre aumento de lucratividade

O Sebrae realizou em Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia, ações de capacitação voltadas para empresários e operadores do setor hoteleiro da região, com curso e palestra que abordaram a otimização dos preços e disponibilidade de produtos do segmento. As ações acontecidas nos dias 28 e 29 de agosto, no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Porto Seguro, foram realizadas em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), regional Extremo Sul da Bahia, Senac e municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália.

O surgimento de novidades e tecnologias no mercado hoteleiro exige adaptações dos empreendedores para garantir a lucratividade. E, por meio dessa visão, a palestrante Gabriela Otto, uma das principais do país para falar sobre turismo de luxo do país, apresentou aos participantes o curso de Revenue Management (RM), que engloba estratégias para gerenciamento de receitas, e abordagens sobre o aumento da lucratividade. Ela destacou ainda mapeamento do comportamento do consumidor e análises corretas da concorrência.

“Nós estamos falando de investimentos na venda direta, com captação de clientes online e off-line”, disse. Ainda segundo a palestrante, os investimentos dos empreendedores do setor hoteleiro devem ser voltados para aumentar o share das vendas diretas. “Isso não quer dizer que não se deva trabalhar com todos os canais de vendas, mas quem tem o conhecimento do cliente e participa da experiência de compra dele, é quem realmente o conquista”, completou.

A empresária de Porto Seguro, Manoela Madureira, proprietária do Hotel Porto Dourado, participou do evento e afirma que as práticas da técnica devem ser aplicadas por todos os hotéis, em especial, pelos empresários mais experientes, que já dispõe dos conhecimentos necessários para isso. “Porém, apesar de já conhecer o RM, aqui nesse evento nós recebemos muitas novidades, tanto do mercado nacional quanto internacional. Isso foi um verdadeiro divisor de águas para os participantes”, afirmou.

De acordo com o gerente regional do Sebrae, Alex Brito, o setor de hotelaria é de grande importância para o desenvolvimento econômico da região Extremo Sul. “As ações de capacitação e aprimoramento dos diferentes canais de vendas e de comunicação, entendimento do perfil e expectativas do consumidor atual, proporcionam os melhores lucros para o empresário, e o Sebrae está sempre à disposição para contribuir com esses resultados”, finalizou. (Informações: Alisson Leite)