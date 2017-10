Empresários do extremo sul participam do Festival do Turismo na Paraíba

Com a missão de fortalecer o turismo local, oportunizar resultados e contribuir para o desenvolvimento de empresários do trade turístico da Costa do Descobrimento, 11 empresários de Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro participaram da 7ª edição do Festival do Turismo de João Pessoa, na Paraíba. Considerado o maior evento do segmento na região, o festival aconteceu durante os dias 20 e 21 de outubro, no Centro de Convenções de João Pessoa.

O empresário da rede de hotéis Vale Verde, Marcelo Bernardo, que atua no segmento há 31 anos, em Porto Seguro, disse que o Festival foi gratificante, tanto em aprendizado quanto de network e ampliação de atendimento. “Foi um dos melhores eventos que eu já participei e um excelente momento para captar novos hospedes para o nosso destino. Sempre vou a todos os eventos e ações que o Sebrae me indica”, destacou.

Segundo o gerente regional do Sebrae, Alex Brito, o Festival JPA, como é conhecido, proporcionou aos empresários do setor turístico o conhecimento de novos produtos e soluções de mercado, oportunizando a integração do trade com uma programação totalmente dedicada. “O evento superou e atendeu às expectativas, o que demonstrou efetivamente que o evento é indispensável para promover o turismo e gerar negócios, e o Sebrae é parceiro dessa ação”, disse.

O Festival reuniu e promoveu a integração do setor de viagens e turismo e ofereceu novos produtos ao mercado com uma programação variada, diversas capacitações, fórum corporativo, rodada de negócios com mais de 200 estandes, entre companhias aéreas, consolidadoras, destinos, empresas de tecnologia, hotéis, operadoras de turismo nacionais e internacionais, resorts e seguradoras.

Realizado e organizado pela Sophistiqué Eventos desde 2010, o Festival do Turismo de João Pessoa é um dos seis eventos que são patrocinados pelo Ministério do Turismo no Brasil, que entende a sua importância na divulgação de roteiros turísticos no mercado nordestino trazendo ações em formato de workshop, contando com presença de expositores e agentes de viagens visitantes, vindos dos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. O Festival é a maior referência entre os agentes de viagens do Nordeste e, por isso, tem apresentado a cada ano novos expositores, muitos deles internacionais, interessados em comercializar seus produtos junto a esse público especializado. (Informações: Alisson Leite)