Encerram-se dia 10 de março as inscrições para o Programa Orquestrando Futuros em Teixeira de Freitas

O ano de 2017 começa como 125 novas oportunidades para as crianças, adolescentes e jovens estudantes da Rede Pública de Teixeira de Freitas, através do Programa Orquestrando Futuros, que na quarta (25 de Janeiro) lançou Edital para seleção e admissão de novos alunos.

O Orquestrando Futuros é um programa de ações da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria Municipal de Educação e do Instituto de Cultura, Educação e Desenvolvimento – ICED, com seus Parceiros; Igreja Batista Memorial – IBM e Outros, onde a educação musical é aplicada no sentido de potencializar as atividades escolares e possibilitar o aprofundamento e a complementação de conhecimentos previstos pelo currículo obrigatório.

As ações do programa têm a educação musical como promotora do desenvolvimento de habilidades individuais e da sociabilidade, contribuindo para o desenvolvimento na sua integralidade das dimensões física, afetiva, cognitiva, intelectual e ética dos alunos a partir das atividades de formação musical, nas modalidades orquestral e coral, realizadas no contraturno, gerando com isso alunos de tempo integral para uma educação integral.

As Matrículas e Rematrículas estão sendo realizadas a partir das 08h do dia 25 de Janeiro de 2017, encerrando às 17h do dia 10 de Março de 2017, conforme prorrogação do Edital 001/2017, na secretaria do Núcleo OrFs-IBM localizado no Complexo Educativo da IBM, Avenida 9 de Maio, nº 29, bairro Jardim Caraípe e na Secretaria do ICED localizado no Fórum Desembargador Manoel Pereira, (Antigo Fórum), Av. Presidente Getúlio Vargas nº 355, Centro, Teixeira de Freitas – BA. Ressalvando os horários de atendimento de 08h as 11h e 14h as 17h.

É obrigatória a entrega da seguinte documentação no ato da Matrícula: Fotocópia do RG ou Certidão de Nascimento, Comprovante de Matrícula Escolar, Comprovante de Residência do interessado, 1 Foto 3×4, Fotocópia do RG, CPF, Título de Eleitor ou nº CadÚnico da Mãe ou do responsável legal.

Para maiores informações acessem o Edital ou procurem as Secretarias do OrFs e do ICED. (Da redação TN).