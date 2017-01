Encontrado corpo de vítima de acidente com carro que caiu em rio na estrada de Costa Dourada Amanda da Rocha (em destaque) é uma das vitimas fatais do acidente. Sobrevivente foi atendido no Roberto Silvares

Foi encontrado o corpo do proprietário do veículo Monza que capotou ao passar por uma ponte e caiu no rio, na estrada de acesso a Costa Dourada, próximo à divisa de Mucuri-Ba., com Pedro Canário-ES. O acidente foi registrado pela Polícia Militar na noite de domingo, dia 1º de janeiro.

Edvaldo Gomes da Silva estava desaparecido. A suspeita da PM era que ele estivesse no carro na hora do acidente. Na tarde de segunda-feira (2), mergulhadores do Corpo de Bombeiros localizaram o corpo da vítima submerso próximo à ponte.

Com a localização do corpo, sobe para três o número de mortos no acidente. As outras duas vítimas foram identificadas como Marcos Piana do Nascimento e a adolescente Amanda da Rocha. Os corpos estavam dentro do veículo.

Uma quarta vítima, identificada como José dos Santos, foi retirada do carro com vida e encaminhada ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus-ES., onde foi atendido e liberado. (Da redação TN)