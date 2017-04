Encontrão da FAEB colocou Teixeira, Itamaraju e Itabela na disputa pelo Centro de Aprendizagem Rural

A diretoria da FAEB – Federal da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, esteve reunida na cidade de Teixeira de Freitas, na manhã desta última sexta-feira (07/04), com os presidentes dos Sindicatos Rurais do Extremo Sul, para tratar das necessidades e ações a serem implantadas na região. O secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Teixeira de Freitas, o engenheiro e produtor rural Dorivaldo de Almeida Neves, o “Dori”, anfitrião do evento, defendeu a conquista do Centro de Aprendizagem Rural para a cidade.

O evento teve a chancela da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria Municipal de Agricultura, no auditório do Lord Hotel, com a presença dos representantes do SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e de vários presidentes de Sindicatos Rurais do extremo sul da Bahia. O presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, vereador Érico Miranda (PRP), o coordenador regional do Sebrae, Alex Brito, o secretário Municipal de Educação de Teixeira de Freitas, Hermon Freitas e também o consultor de negócios, Rildo Alves Oliveira.

Durante a reunião, foi discutido o local onde será instalado na região o novo Centro de Capacitação Regional do Senar/Bahia ou Centro de Aprendizagem Rural, seguindo o mesmo modelo dos centros de Feira de Santana, Luís Eduardo Magalhães, Gandu e Senhor do Bonfim. “Foi feita uma apresentação sobre a educação formal do Senar Bahia, destacando a importância da implantação do Centro de Aprendizagem Rural que vai funcionar como polo da rede E-Tec e futuramente da Faculdade CNA na região”, pontuou Carine Magalhães, superintendente do Senar/Bahia.

Depois da apresentação geral da plenária, representantes dos municípios de Teixeira de Freitas e de Itamaraju expuseram suas condições pleiteando sediar o Centro de Aprendizagem Rural. Teixeira de Freitas falou da sua expertise em educação à distância e disponibilização de estrutura no atual Parque de Exposições, para onde seria direcionada instalação e funcionamento de todos os órgãos ligados ao meio rural. Já Itamaraju, relatou decisão tomada desde novembro de 2016 em reunião dos sindicatos da região, onde já teria sido decidida sua sede para instalação do Centro.

Sem entrar na discussão acalorada, Itabela se posiciona como alternativa concreta para resolver a questão, já que poderia contar com as instalações existentes na área da Estação de Zootecnia da Ceplac, inclusive dando aproveitamento a antiga escola agrícola, já que o projeto do Centro de Aprendizagem Rural teria recursos para os investimentos necessários em estrutura e equipamentos, além da cidade estar sediada no meio do território do extremo sul e facilitaria o acesso dos 21 municípios que fazem parte da região administrativa.

“É o momento de discutir as ações do Senar/Bahia com os Sindicatos dos Produtores Rurais da região, aproximando a Federação dos presidentes de sindicatos e dos produtores. E isso faz parte de um cronograma de reuniões regionais que o Sistema FAEB está fazendo no intuito de aprimorar cada vez mais as nossas ações”, explicou o vice-presidente da FAEB, Humberto Miranda.

Estiveram presentes também na reunião o vice-presidente Administrativo e Financeiro da FAEB, Edson Diogo; o vice-presidente de Desenvolvimento Agropecuário da FAEB, Guilherme Moura; Gerente Técnico do Senar, Rui Dias; Gerente e coordenadora de programas, respectivamente, Raul Magno e Ellen Borges; presidentes dos Sindicatos de Itabela, Eunápolis, Porto Seguro, Itamaraju, Belmonte, Ibirapuã, Itanhém, Itapebi, Lajedão, Medeiros Neto, Prado, Caravelas e Teixeira de Freitas; e vários secretários Municipais de Agricultura da região.

O secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Teixeira de Freitas, o engenheiro e produtor rural Dorivaldo de Almeida Neves, o “Dori”, defendeu a conquista do Centro de Aprendizagem Rural e informou que entre as ações discutidas para 2017, está a realização da Semana do Homem do Campo que acontece no próximo mês de em junho, em Teixeira de Freitas, que é um evento que ocorre em várias cidades da Bahia, e já esteve em Teixeira de Freitas, que é organizado pala FAEB, SENAR e os sindicatos da região, que este ano ganha o apoio da Prefeitura Municipal anfitriã. (Com informações de Idalício Viana/CLIC101).