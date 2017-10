Enforcamento: Adolescente de 16 anos comete suicídio em Itamaraju

Gabriela Neves, de 16 anos, pertencente a uma das mais tradicionais e conhecidas famílias de Itamaraju, foi encontrada morta por um irmão no fim da tarde desta segunda-feira, dia 16 de outubro, no interior da casa onde residiam com os pais, na Avenida Brasil, região central da cidade.

Segundo informações levantadas pela Polícia Militar, Gabriela foi encontrada já sem sinais vitais, com uma corda amarrada no pescoço e dependurada numa peça de madeira do telhado do imóvel. A partir do achado do corpo os familiares entraram em desespero, já que a menor era uma pessoa muito querida entre todos.

A própria Polícia Militar, após chegar ao local e constatar a existência do corpo no interior do imóvel, tratou de comunicar o ocorrido à Polícia Civil e ao Departamento de Polícia Técnica (DPT). As causas do suicídio ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pela delegada Rosângela Santos, titular da Polícia Civil no município de Itamaraju. (Da redação TN)