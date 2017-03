Entenda a Quarta-Feira de Cinzas na visão da Igreja Católica

A Quarta-Feira de Cinzas é o primeiro dia da Quaresma no calendário Cristão ocidental (Católico). As cinzas que os Cristãos Católicos recebem neste dia são um símbolo para a reflexão sobre o dever da conversão, da mudança de vida, recordando a passageira, transitória, efêmera fragilidade da vida humana, sujeita à morte.

Ela ocorre quarenta dias antes da Páscoa (sem contar os domingos) ou quarenta e seis dias (contando os domingos). Seu posicionamento no calendário varia a cada ano, dependendo da data da Páscoa. A data pode variar do começo de fevereiro até a segunda semana de março.

Missas são realizadas tradicionalmente nesse dia nas quais os participantes são cingidos com cinzas pelo Padre que preside a cerimônia. O Padre mancha a testa de cada fiel com cinzas, deixando uma marca que o Cristão normalmente deixa em sua testa até ao pôr do sol, antes de lavá-la.

Esse simbolismo relembra a antiga tradição do Médio Oriente de jogar cinzas sobre a cabeça como símbolo de arrependimento perante Deus (como relatado diversas vezes na Bíblia). No Catolicismo Romano é um dia de jejum e abstinência.

A igreja Católica do Mundo celebra a Quarta-Feira de Cinzas e de um modo particular às 19h, todas as matrizes da diocese de Teixeira de Freitas celebram esse dia do calendário Cristão. (Da redação TN)